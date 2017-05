Zgjedhjet 2017 - Rama: Me 25 qershor ndërtojmë shtëpinë e përbashkët, ose kthehemi tek rrënimi

Kryeministri Edi Rama dhe kryebashkiaku Erion Veliaj kanë inaguruar rehabilitimin e dy rrugëve në kryeqytet, atë të fshatit Kasallë dhe fshatit Çekrezë.

Në fjalën e tij kreu i socialistëve ka theksuar votën e 25 qershorit si mundësi për të vazhduar investimet por edhe zbatimin e ligjit të vettingut.

Rama: Zgjedhja e 25 qershorit ka një rëndësi themelore për të vendosur do vazhdojmë të ndërtojmë shtëpinë e përbashkët, apo do të përjetojmë një tjetër prishje themelesh nga e para; Do të vazhdojmë rrugën e nisur për të bërë shtet me punë dhe me mirëqenies, apo do të kthehemi mbrapa në të vetmen rrugë ku di të eci partia e Lulit, në rrugën e rrënimit të vazhdueshëm dhe të gërhitjes së vazhdueshme.

Në rrugët e rehabilituara nuk ka pasur ndërhyrje prej 46 vitesh, ndaj Rama menjëherë ka theksuar se me 25 qershor do të votohet për të vazhduar ndërtimin e shtëpisë së përbashkët.

/Oranews.tv/

