Aktiviteti në Kamëz - Rama mbyll legalizimet: Zgjodhëm Presidentin më pro PD

Kryeministri, Edi Rama, ka komentuar nga Kamza kandidaturën e Ilir Metës për President të Republikës, duke deklaruar se një kandidaturë më pro demokratëve nuk do mund të gjente dot as vetë PD.

Rama: Do të jetë një President që me PD pa qenë i PD, as PD nuk e gjente dot që ta votonim ne. Tani duhet të shkojmë ta votojmë se edhe për të votuar Presidentin për llogari të PD-së do të votojmë ne.

Deklaratën Rama e bëri ndërsa shpërndau legalizimet, i fundit aktivitet i këtij lloji para nisjes së fushatës elektorale me 1 maj.

Larg vëmendjes, Rama nuk la as reformën në drejtësi.

Rama: Sot në fakt është aktiviteti i fundit që ne bëjmë për legalizimet, legalizimet do të vazhdojnë por nuk do të ketë më aktivitete publike sepse në 1 maj zyrtarisht fillon fushata dhe këto janë aktivitete që nuk duhen përdorur për fushatë dhe ne nuk do ti përdorim për fushatë. Por vetëm një emër rruge nuk ka për të pasur kurrë Kamza sa të ketë Xhelalin, rruga “Vettingu”. Rrugën “Vettigu” nuk ka për ta pasur asnjëherë se vettingu është tmerri i Xhelalit dhe atyre që janë në çadër bashkë me Xhelalin.

/Oranews.tv/

