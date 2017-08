Rama mbledh ministrat e ri në Vlorë

Kryeministri Rama mbledh sot në Vlorë kabinetin e ri qeveritar

Takimi ka për qëllim ndarjen e objektivave dhe të kompetencave.

Ky takim vjen një ditë pasi nga Asambleja Kombëtare e PS-së, Rama bëri publik dhe emrat e 13 ministrave me të cilët do të qeverisë në mandatin e dytë.

Kabineti i ri qeveritar do të jetë i balancuar përsa i përket gjinisë me 7 gra dhe 7 burra, ndërkohë që rikonfirmohen 10 emra ministrash të qeverisë Rama 1. Qeveria e re do të jetë më e vogël se ajo e 4 viteve më pare, ndërkohë që emrat surprizë të saj janë zëvendëskryeministrja Senida Mesi, Ministrja e Drejtësisë Etilda Gjoni, Ministri i Disaporës Pandeli Majko dhe Ministrja e Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrësve, Sonila Qato.

Në qeverinë “Rama 2”, do të ketë një ristrukturim të institucioneve, shkrirje të disa strukturave dhe disa agjencive.

Kabineti i ri qeveritar “Rama2”:

Kryeministër Edi Rama

Zv/kryeministre Senida Mesi

Ministër për Diasporën, Pandeli Majko

Ministrja e Shtetit për mbrojtjen e sipërmarrjes Sonila Qato

Ministër i Jashtëm Ditmir Bushati

Ministër i Brendshëm, Fatmir Xhafaj

Ministre e Mbrojtjes, Olta Xhaçka

Ministre e Drejtësisë, Etilda Gjoni

Ministre e Kulturës, Mirela Kumbaro

Ministër i Financave, Ekonomisë dhe Punës Arben Ahmetaj

Ministre e Arsimit, Sporteve dhe Rinisë, Lindita Nikolla

Ministre e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu

Ministër i Energjisë dhe Infrastrukturës, Damian Gjiknuri

Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Niko Peleshi

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Blendi Klosi.

Ristrukturimi, shkrihen drejtoritë arsimore, bashkohen Doganat e Tatimet

/Oranews.tv/

