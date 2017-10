Rama mbledh kryesinë e PS dhe ministrat

Kryeministri Edi Rama ka mbledhur sot kryesinë e PS dhe ministrit e kabinetit qeveritar.

Takimi i përjavshëm po zhvillohet në kryesinë e Kuvendit.

Ndërkohë në orën 9:00 kryeministri Rama do të mbledhë edhe grupin parlamentar dhe në qendër të diskutimit është axhenda e parlamentit për këtë të enjte dhe qëndrimi që do të mbajnë deputetët e mazhorancës në lidhje me debatin për reformën zgjedhore.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter