“Lufta ndaj të fortëve” - Rama: Kush s’justifikon pasuritë me katër rrota dhe shumë kate, në burg

Kryeministri Edi Rama deklaroi se qeveria është në fazën e përgatitjes së një plani të detajuar për goditjen e grupeve kriminale brenda dhe jashtë vendit dhe bllokimin e asteve të tyre financiare.

Duke folur gjatë një mëngjesi pune me gazetarët, Rama tha se historia e feudëve dhe të fortëve duhet të marrë fund në Shqipëri.

Rama: Po përgatisim një plan të detajuar. Do të shtrijmë këtë proces deri kur feudali i fundit të jetë dorëzuar. Kjo histori e Shqipërisë e ndarë në feudë të fortësh është një histori e vjetër e trashëguar por për ne është e papranueshme. Patjetër që kush ka pasuri të çfarëdollojshme që nga pasuritë e mëdha me katër rrota dhe pasuritë e mëdha me shumë kate dhe nuk ka bërë një punë në jetën e vet duhet të justifikojë pasuritë ose përndryshe le të kalbet në burg. Të gjithë ata që sillen në mënyrë të papranueshme me ligjin dhe njerëzit duke përfituar nga një status që e kanë marrë dhe u është njohur për shumë vite do të duhet të ballafaqohen me një reagim shumë shumë të vendosur trë shtetit dhe policisë së shtetit.

/Oranews.tv/

