/Oranews.tv/ 

Takimi ne ministrine e Jashtme - Rama shuplakë ambasadorëve: Si ka mundësi që keni qenë kaq të leshtë!

Kryeministri Rama ndodhet në një takim me ambasadorët shqiptarë përfaqësues të diplomacisë jashtë shtetit ku shprehu kritika ndaj rolit të ambasadorëve lidhur mungesën e angazhimit të tyre në diplomacinë ekonomike

Rama tha se e kishte të vështirë të kujtonte të kishte ardhur një sipërmarrës ekonomikë në zyrën e tij që ta kish adresuar ambasadorët.

Takimi u mbajt në ambientet e Ministrisë së Jashtme.

Edi Rama: “Si ka mundësi që keni qenë kaq të avasht, ose për ta thënë shqip kaq të leshtë për të gjetur mekanizmat e duhura, hartuar formulat. Na njohin pak, s’na njohin fare, ose më keq akoma na njohin keq. Nuk di ta justifikoj këtë boshllëk.

Nuk di të pajtohem me mungesën e interesit ose qoftë të kuriozitetit të dërguarve tanë nëpër botë…

Nuk di ta kapërdij dot mungesën e ideve, propozimeve apo shqetësimeve prej vetë jush në adresën tonë”

Edi Rama:“Ende kemi diplomatë delenxhi e parazitë për të cilët ju bëj thirrje të ngrini zërin në komunikimet tuaja me lidershipin politik të ministrisë së Jashtme. Ndërkohë ende gjendet ndonjë timonier allçak”

Raporti tre mujor- Rama foli për një raport tre mujor që do të pasqyrojë në mënyrë të detajuar aktivitetin e secilit ambasador në diplomacinë ekonomike. Në varësi të kësaj Rama tha se do të bëhet më pas vlerësimi për ambasadorët apo dhe largimi i tyre.

Gjithashtu në bazë të këtyre raporteve do të matet dhe varet edhe puna e ministrit të jashtëm

Edi Rama:“Diplomacia ekonomike të jetë shtylla qëndrore e aktivitetit të përditshëm e jo çadra e aktiviteteve që nuk sjell asgjë. Do të kërkoj e pres çdo tre muaj pasqyrë të detajuar të personalizuar për secilën përfaqësi që ka bërë përpjekjet në kuadrin e gjerë të marrëdhënieve ekonomike tregtare dhe sa janë reflektuar në marrëdhëniet ekonomiko-tregtare.

Nuk do ekzistoje më një ambasadë që gjallon si zyrë dezhurni”

Edi Rama: “Ata që kanë rezultate më shumë do të marrin më shumë në cdo aspekt financiar dhe moral. Një ambasador që gjallon si zyrë dezhurni e jo katalizator dhe që do të vijojë si e tillë nuk ka arsye të ekzistojë dhe nuk do të ekzistojë më. Nuk dua të përmend shembull pasi secila prej jush është një minierë dije.

Por do të jetë gjysma e sallës vitin tjetër nëse ambasadat tona nuk justifikojnë ekzistencën e tyre. nmuk pranoj teoritë e ambasadtave që vetëm harxhojnë.ndërkohë harxhimet e tyre mund të shkojnë fare mirë për ambasadat që harxhojnë pak në raport me energjitë e tyre. E gjithë qeverisja do ngrihet me parimin më shumë e më pak dhe ky parim do të shërbejë dhe për ambasadat dhe konsullata. Nuk kemi pse të shtojmë ambasadat duhet të shtojmë kontaktet

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter