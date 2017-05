Tiranë - Ambasadori Donald Lu tek kryeministri. Rama në orën 12:00 para gazetarëve

Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndodhet në një takim me kryeministrin Edi Rama në kryeministri.

Ndërkohë Kryeministri Edi Rama ka njoftuar një konferencë me gazetarët mesditën e sotme në orën 12:00.

Ballafaqimi me median vjen ne diten kur Kuvendi do te zhvilloje seancën e fundit plenare për këtë legjislature dhe nje dite pas takimit me kreun e opozitës Basha, që u mbyll pa ndonjë marrëveshje konkrete mes palëve për krizën politike.

/Oranews.tv/

