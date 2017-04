Deklarata - Rama: Koalicioni PS-LSI nuk është problem. Në pritje të opozitës

Kryeministri Edi Rama tha se koalicioni mes PS dhe LSI nuk është problem. Në një prononcim për mediat, jashtë ambienteve të Kuvendit Rama tha se Pramenti i ka numrat për zgjedhjen e Presidentit por janë duke pritur opozitën.

Rama: Ata që bëjnë këto akuza janë të njëjtët, këtë punë kanë bërë qysh në 1 prillin e 2013 këtë punë do bëjnë. Koalicioni PS-LSI nuk është gjëkundi problemi ynë, këtu bëhët fjalë për një sforco vullnetmirë nga ana jonë për të krijuar hapësirë për opozitën zyrtare me shpresën që do kthehet në rrugën e arsyes.

Mos u shqetësoni, lerëni të shqetësohen ata që kanë arsye të shqetësohen apo ata që mezi presin të mos hyjë PD që të kapin ndonjë deputet më shumë. Ne do bëjmë përpjekje për zgjedhje gjithëpërfshirëse.

Rama: I kemi votat për Presidentin

Rama: Sot ishte një tjetër shprehje e vullnetit tonë të mirë. Në sallë janë numrat për zgjedhjen e presidentit megjithatë ne sikundër e kemi thënë për ti dhënë hapësirë e mundshme brenda korinizës kushtetuese PD dhe atyre që bashkë me të janë ngujuar në çadrën e frikës nga drejtësia nuk paraqitën një kandidat, sepse duam të krijojmë një mundësi që të gjejmë bashkë me atë pjesë që na mungon në parlament konsesus.

Unë besoj tek durimi deri kur është kufiri i durimit të kushtëetutës dhe ligjeve

Ne duam ti rikthejmë atij institucioni dinjiteti, mundësin të ngrihet mbi palët dhe duam një figurë që të ketë një paanshmei dhe jo një figurë si kjo që kemi.

Ne do presim, më mirë një president i duhur sesa një president i zgjedhur në një sallë ku opozita duhet të vinte në punë

Durimi vjen nga fuqia që kemi. Ne nuk e kemi kuptuar fuqinë tonë si një motiv për të qenë arrogant.

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter