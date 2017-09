Rama ka një mesazh për Greqinë

Në Kuvend Kryeministri Rama ka një mesazh për Greqinë:

“Duam miqësi reciproke, respekt të ndërsjelltë dhe bashkëpuinim strategjik. Çdo grek që jeton në Shqipëri është anëtar me liri e të drjejtat të barabarta të familjes tonë. Dhe minoriteti grek është një urë lidhëse mes dy vendeve tanë.

Por Shqipëria pavarësisht halleve e nevojave të saj nuk do të mbyllë asnjëherë as sytë as gojën në mbrojtje të të vërtetave e të drejtave të veta.

Shprehem besimplotë se koha që kemi përpara do të ndihmojë të zgjidhim e çështjeve të lëna pezull me dialog me këmbë në tokë dhe jo me deklarata flutaraka

