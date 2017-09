Rama-sipërmarrësve: Na ndihmoni të luftojmë grabitqarët në administratë

Kryeministri Edi Rama i ka kërkuar ndihmë sipërmarrësve vendas që të luftojnë grabitqarët në administratë. Gjatë një takimi me një grup sipërparrësish, Rama tha se pa ndihmën e tyre qeverisë do ti duhej shumë kohë.

Rama: Të krijojmë një figurë të re në qeveri, figurën e ministrit të Shtetit për Sipërmarrrjen që mund të quhet avokati i sipërmarrjes në qeveri. Për të krijuar kontake në kohë reale për aspektet e punës tuaj.

Miku më i fortë i çdo sipërmarrje të jetë zyrtarisht qeveria dhe mos jetë nevoja për miq në kuptimin tradicional të fjalës, as në tatime dhe as ne dogana dhe askund tjetër.

Unë jam i bindur se ju të parët nëse do hapnit zemrën, të jeni të vetëdijshëm për sa shumë grabitqarë dhe parazitë ka akoma në administratën shtetërore. Besoj se jeni të parët që këta grabtiqare ne ti luftojmë sëbashku. Është e mundur që qeveria ti luftojë edhe pa ju, por do të zgjasë shumë kohë.

Unë nuk mendoj që është e denjë që ju të bëheni palë me të korruptuarit në sistemin e qverisjes. Nuk është as patriotike as etike. Në rast se në provat e para ju do të konstatoni që nuk është kështu siç them unë po them është e drejta juaj të ktheheni tek rruga evjetër dhe di zgjidhni gjërat me zonën e errët të admionisteatës.

/Oranews.tv/

