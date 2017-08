Rama hap aplikimet për punë në Kryeministri: Kush fut mik e ha

Kryeministri Edi Rama lajmëron në Facebook se pranë Kryeministrisë do të hapet zyra e re e bashkëqeverisjes.

Për këtë arsye, atje do të punësohen 40 persona dhe që do të punojnë me dy turne. Për të shkuar deri atje, kryeministri paraqet edhe një adresë ku do të bëhen aplikimet.

Zyra do të trajtojë ankesat e qytetarëve. Në fund, si për të kujtuar realitetin e Shqipërisë, Rama shkruan:

“Dhe ah, se për pak harrova, parimi elementar i këtij konkursi: Kujdes! Kush fut mik e ha”.

/Ora News.tv/

