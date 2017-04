 /Oranews.tv/

Dështimi i negociatave - Rama fajëson Bashën: Hapëm krahët, po s’kishim kë përqafonim

Kryeministri Edi Rama akuzoi nga Korça kreun e opozitës si përgjegjës për dëshmitin e negociatave për zgjidhjen e krizës politike në vend të ndërmjetësuar nga eurodeputetët e Parlamentit Europian.

Ai tha se nuk ka kuptim asnjë dialog me opozitën nëse kjo e fundit voton vettingun.

Rama: Dje ne vajtëm ashtu siç e kishim thënë që në fillim për të bërë dialog pa kushte, vajtëm me duart hapur, u ulëm në tavolinë për të diskutuar pa kushte dhe në tavolinë gjetëm vetëm të huaj, kryetari i PD nuk ishte në tavolinë. Kishte shkuar në një dhomë tjetër. Na thanë ja kush është plani për të garantuar zgjedhje të lira dhe të ndershme. E pranuam të gjithin. Na thanë po shiko se ka dhe dy gjëra të tjera. Çfarë ka tjetër? E para, sikur ti shtyjmë pak zgjedhjet që ti japim pak kohë PD, e dyta sikur të shikojmë ndonjë Ministër që të jetë teknik në ato pozicione ku mund të ketë lidhje me zgjedhjet. Ne i thamë: Po mund ti dikutojmë këto nuk ka problem, por ama çdo diskutim fillon me vettingun.

Pa vettingun të tjerat nuk kanë fare sens të diskutohen. Ne nuk mund ti japim vetes të drejtën ti themi popullit hajde të shtyjmë zgjedhjet se ata që janë në çadër kanë nevojë të shkojnë në shtëpi të lahen, të krihen, të vishen, të dalin, të pregatiten. Pse? Nëse ata respektojnë, janë dakord që më në fund të heqin dorë nga mbrojtja e armiqve numër një të publikut shqiptar prej 25 vjetësh, që janë gjykatësit dhe prokurorët e korruptuar, ne jemi gati të diskutojmë çdo gjë tjetër, kuptohet në kufi të arsyes. Ça tu bëjmë tjetër, si ta sjellim Lulin në zgjedhje? Më e bukura është që thonë o Luli në zgjedhje ose nuk ka zgjedhje pa Lulin.

Deklaratat Rama i bëri gjatë tubimit të radhës me të rinjtë që votojnë për herë të parë.

Duke komentuar protestën e demokratëve, Rama tha se “Tirana e ka provuar Lulin, ndërsa Shqipëria nuk ka ndërmend ta provojë. Shqipëria e ka provuar PD-në për 25 vjet. Nëse PD është kjo, atëherë s’ka nevojë ta provojë më”.

