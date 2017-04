Vlorë - Rama: Me apo pa opozitën do shkojmë në zgjedhje

Me apo pa opozitën, socialistët do të shkojnë në zgjedhje dhe do të fitojnë. Ishte ky mesazhi i kryeministrit Edi Rama nga Vlora duke iu përgjigjur kështu edhe njëherë thirrjes së Bashës për qeveri teknike dhe mospjesëmarrje në zgjedhje.

Rama: Në 18 qershor, si me ata si pa ata ne do të votojmë. Më 18 qershor, si me ata si pa ata ne do të fitojmë.

Gjatë takimit me votuesit për herë të parë në Vlorë, Rama tha se në tre vite qeveria që ai drejton ka treguar se Shqipëria mund të bëhet e në mandatin tjetër në Vlorë do të ndërtohet një aeroport i ri.

Rama: Në 3 vjet e gjysmë, ne kemi dhënë provën se ajo që thuhej për çerek shekulli me radhë se ky vend nuk bëhet nuk është e vërtetë. Ne kemi provuar se Shqipëria mund të bëhet. Ne kemi filluar dhe jam i bindur se do ta realizojmë, të ndërtojmë një aeroport për Vlorën

Nga qyteti ku është edhe deputet Rama apeloi për pjesëmarrje të qytetarëve në zgjedhje si dhe u kërkoi atyre që të votojnë për partinë socialiste.

/Ora News.tv/

