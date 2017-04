Koalicioni - Nis takimi për koalicionin PS-LSI. Meta: Marrëveshja e vjetër ka një problem madhor

Katër ditë para skadimit të afatit për regjistrimin e koalicioneve, kryeministri Edi Rama, njëkohësisht kryetari i PS-së takon kryetarin e Kuvendit njëkohësisht kreun e LSI-së Ilir Meta.

Takimi i nisur në orën 10: 15 minuta vijon në Hotel Tirana dhe në tryezë me dy liderët e kryesorë të PS-së dhe LSI-së janë dhe kreu i grupit të PS-së Gramoz Ruçi, ministrja e Integrimit Klajda Gjosha dhe nënkryetari i LSI-së Luan Rama.

Para këtij takimi kryetari i LSI-së Meta mbajti një takim me kreun e PDIU-së Shpëtim Idrizi

Ora News ndjek live zhvillimet

Ora 10: 13 Rama mbërrin në hotel Tirana. Nis takimi. Rama dhe Meta shoqërohen nga Gramoz Ruçi, Klajda Gjosha e Luan Rama

Ora 10:00 Mbërrin kryetari i LSI-së Meta tek Hotel Tirana. Pritet takimi me kryeministrin Edi Rama.

Marreveshja e vjeter ka problem madhor: Garantimi i votes

Para se të hyjë në takim Meta deklaroi para gazetarëve: “Kjo është marrëveshja e vjetër që është ende në fuqi dhe ka një problem madhor por që duhet zgjidhur patjetër, dhe që ka angazhimin madhor të aleancës për Shqipërinë europiane për të garantuar paprekshmërinë e votës së lirë si themelin e bashkëjetesës sonë në një shtet e shqoëri europiane.

Meta deklaroi se ishte “gati të bisedonte me çdo faktor që kërkonte zgjidhjen e krizës politike

Emri i presidentit eshte konsensusi

I pyetur lidhur me presidentin Meta deklaroi: “Emri i presidentit është konsesus me kënaqësinë më të madhe me cdo faktor që kërkon të zgjidhë këtë situatë”





Para këtij takimi kreu i LSI takoi Idrizin

Para takimit me kryetarin e PS-së njëkohësisht kryeministri i vendit, kryetari i LSI-së mësohet se është takuar me Shpëtim Idrizin e PDIU-së. Burimet për Ora News thanë se në fokus të diskutimit ka qenë situata politike.

Takimi i orës 10:00

Në takim do të diskutohet pikërisht për të ardhmen e koalicionit në një kohë kur dihet që 18 prilli është afati përfundimtar për regjistrimin e kaolicioneve për zgjedhjet e 18 qershorit.

Nuk dihet nëse sot nga ky takim do të dilet apo jo me një firmosje të marrëveshjes për një koalicion tjetër që në fakt u paralajmërua nga kreu i LSI Ilir meta gjatë takimit të KDK-së gjatë së premtes.

Ilir Meta ka lënë të kuptohet se problemi nuk ishte koalicioni por rruga e dialogut për ti dhënë garanci opozitës që të hyjë në zgjedhje.

Gjatë të njëjtës ditë por në një takim tjetër gjatë paradites ajo që konfirmoi dje Ilir Meta ishte e qartë se të paktën koalicioni në Tiranë po funksiononte shumë mirë.

Gjatë një dalje me kreun e bashkisë Erjon Veliaj ai deklaroi se shumica nuk ka një emër si kandidat për president dhe se e sigurt është që ai do të ishte një emër konsensual.

Opozita jashtë zgjedhjeve dhe zgjedhja e presidentit duket se janë dy nga pikat që do të diskutohen edhe në takimin e sotëm midis Ramës dhe Metës.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter