Luftë informalitetit - Rama: Çdo biznes do përfshihet në skemën e TVSH-së

Kryeministri Edi Rama konfirmoi para qytetarëve të Lezhës luftën kundër informalitetit, dhe se të gjitha bizneset do të përfshihen në skemën e TVSH-së. I gjendur në Lezhë për të folur për buxhetin e vitit 2018, Rama tha se lufta me informalitetin do të jetë e përditshme deri në dhënien fund të abuzimeve.

Rama: Ky operacion do të vazhdojë përditë, siç e kemi deklaruar dot ë përfshijmë të gjitha bizneset në skemën e TVSH-së. Do ta çojmë deri në fund këtë reformë të informalitetit për të pasur më shumë të ardhura dhe për të shpenzuar më shumë për njerëzit.

Rama hodhi akuza në drejtim të opozitës kur tha se është kthyer në mburojë për të mbrojtur informalitetin dhe evazionin fiskal.

Rama: Për fat të keq, nga ana e opozitës është ndërtuar një front që, me ose pa dashje i bëhet mburojë informalitetit. Si zakonisht në këto raste, sa herë ka një përpjekje për të bërë një reformë, ka një reagim normal, por ajo që nuk është normale është se përpjekja kundër reformës bëhet me argumente katastrofike.

I pranishëm në takim ishte edhe kryetari i bashkisë së Lezhës, Fran Frrokaj i cili përpos faktit se është zgjedhur nën siglën e PD-së tha se mbështet reformat dhe pret prej tyre rezultate konkrete.

Ndërkohë kreu i qeverisë premtoi investime të reja nga mbledhja e të ardhurave si pasojë e reformës në ekonomi.

/Ora News.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter