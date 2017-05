Debate ne seance - Rama-Blushit: Ke lidhje të fortë me tepsinë, të shtohet helmi kur je larg saj

Kryeministri Edi Rama replikon me deputetin Ben Blushi i cili e quan qeverine me ministrat teknikë bashkëqeverisje të Rilindjes me çadrën.

Rama: E vetmja gjë që i shqetësonte tek marrëveshja ishte se nuk kishin vend në tepsi. Dhe Ben Blushi ka një lidhje të fortë me tepsinë. Është rithënë jo ndryshim në qeveri për të ndarë tepsinë. Ministrat që janë votuar nuk kanë ardhur për të përfaqësuar Partinë Demokratike por për të garantuar PD-në si ministra teknikë në mbrojtje të zgjedhjeve.

Drejtorët Blush, nuk do të zëvendësojnë drejtorët e mëparshëm as për të bërë emërime as për të bërë tendera dhe as për të prekur qoftë edhe një petë të byrekut që ti e sheh nga larg dhe sa më larg që ikën aq më shumë të shtohet oreksi dhe aq më shumë të shtohet helmi. Është kurajë e madhe që të fyesh inteligjencën tënde në radhë të parë dhe të gjithë atyre që pretendon t’i përfaqësosh si pionieri i diçkaje të re që është vetëm në mendjen tënde si një roman i pa shkruar.

Sikur të kishte fuqi kjo sallë dhe këto parti për t’iu kundërvënë reformës në drejtësi do ta kishin bërë me kohë, sepse ka dy fuqi të tjera që këto parti nuk i përballojnë dot. Nga njëra anë është populli shqiptar dhe nga ana tjetër SHBA-të dhe BE-ja, që siç e dëshmon edhe kjo seancë nuk ka asnjë lloj rruge që pengon reformën në drejtësi. Reforma në drejtësi sot fillon të zbatohet pikërisht me votimin e Vettingut.

Të thuash se Vettingu po bllokohet duke u votuar është mjerim që vjen nga dembelizmi mendor karakteristik i njeriut që kujton se i di të gjitha, kujton që ia kanë fajin të tjerët që nuk është në krye të gjithëve, ndërkohë që fajin e ka vetë.

Po të sjell në vëmendje Blush që ndër të tjera the edhe një nga ato aguridhet e tua të zakonshme që këtu the dënohen zgjedhësit dhe nuk dënohet komisionarët. Është tipike për ty. Je i pa ditur dhe je dembel që nuk ke as vullnet t’i mësosh. Mbi të gjitha je hipokrit sepse ke frikë që po t’i mësosh është ndryshe nga se duhet të ishin.

Po të them Blush që PS-në do ta votojnë më shumë se në 2013. Ti nuk do të na mundësh në katundin politik. Nuk e di a do jesh këtu por pas të gjitha gjasave nuk do mungosh në katundin mediatik,përgatitu se unë do të jem këtu

Edi Paloka: Nuk jemi këtu për të dëgjuar të virgjërit që janë qepur pas zhvirxhërimit dhe kryeministrin që flet për trendin.

Ben Blushi: Nuk tha asnjë fjalë për Saliun. Edi Rama të mbron ty Sali kundër meje. 10 mijë euro harxhoi për një transmetim dy orë live. Cdo ditë dy orë televizive i kushtojnë 10 mijë euro.

Edi Rama: Ishte përshkallëzim në mjerim i Blushit. Por u ngrita për një arsye specifike. Nuk është i pari ky port ë tjerë që të nesërmen e marrëveshjes nxorrën nga varri të vrarët e 21 janarit, jo vetëm kaq por i ka rivrarë si ky (Flet për Blushin).

