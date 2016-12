"Bleta e Arteë 2016" - Rama, biznesit: Kutitë kineze që shpërndani xhiron duhen mbledhur

Gjatë fjalës së tij në ndarjen e çmimeve “Bleta e artë 2016”, kryeministri Edi Rama kërkoi nga bizneset që të bëjnë rivlerësimin siç është sanksionuar në paketën fiskale të ministrisë së Financave.

Rama: Ju e dini që kemi transformuar rrënjësisht ende jo plotësisht mënyrën e funksionimit të administratës tatimore dhe doganore dhe xhirot tuaja i ndjekim nëpërmjet atij trurit elektornik të instaluar aty. Kështu që me kënaqësi them se kur kemi kontakte të drejtpërdrejta pavarësisht zakonit të vjetër për të: Emo çka, emo sikur kemi qenë më mirë vitin tjetër, nuk mohon asnjëri nga ju që ka pasur rritje të konsiderueshme të xhiros. Qoftë ata që e kanë rritjen të shfaqur edhe në ekranin e trurit elektronik të tatimeve qoftë ata që akoma nuk janë plotësisht të vetëdijshëm që lufta kundër informalitetit jo vetëm që nuk ka mbaruar, por vetëm ka filluar dhe prandaj përfitoj nga rasti tju jap këtë mesazh: bëni rivlerësimin sic e kemi kërkuar dhe sic e kemi sanksionuar në paketën e re të ministrit të financave për të ikur gjithmonë e më shumë nga natyra represive e marrëdhënies mes administratës fiskale dhe biznesit dhe për të krijuar sa më shumë atë sensin e partneritetit dhe të ndarjes së qartë të detyrimeve të përbashkëta që mos kemi viktima të peshës së rëndë të kësaj luftës së rëndë të informalitetit që do të thotë ato kutitë kineze njëra pas tjetrës për të shpërndarë xhiron duhen mbledhur dhe paketuar, sepse për fatin e mirë të financave publike janë të gjitha të skanuara dhe ndërkohë ne presim që ju vetë të bëni rivlerësimin, ti quajmë të shkuara të harruara dhe shtetit ti jepni atë që i detyroheni.

Kryeministri Edi Rama tha edhe njëherë se nuk do të ndryshojë qëndrimin e tij për Partneritetit Publik Privat

Rama: Synimi është të nxjerrim nga bankat sa më shumë likuiditet. Natyrisht që nuk kemi ndërment të tërhiqemi nga modeli ynë i Partneritetit Publik Privat dhe unë dua tju them se pavarësisht se gjithë përpjekjes për ti demonizuar PPP që kemi ndërtuar ato janë treguesi kuptimplotë se çfarë mund të bëjë qeveria së bashku me ju në funksion të rritjes së ekonomisë. I gjithë ky program, ashtu sikundër rritja e rrogave dhe pensionebve ndodhi pa rritur borxhin por duke vazhduar trendin ulës.

/Oranews.tv/

