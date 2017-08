/Oranews.tv/ 

Tirane - Qyteti Studenti do kthehet në një nga poliqendrat e Tiranës

Qyteti Studenti do të jetë një nga zonat ku do të zbatohet projekti policentrik. Kryetari i Bashkisë Erion Veliaj duke inspektuar investimet e nisura në rrugën “Faik Konica” e cila po shtrohet e gjitha me kalldrëm nënvizoi rëndësinë e realizimit të punimeve nëntokësore.

Erion Veliaj:“Në rrugën ‘Faik Konica’ kemi ndoshta një nga projektet më të komplikuara të bashkisë sepse ndër vite nuk janë respektuar distancat, nuk është përditësuar rrjeti nëntokësor. Pasi zbuluam që kishim një rrjet totalisht të amortizuar uji, që të parandalojmë në të ardhmen situata si ato që kemi te Astiri, ku ndërtimet janë bërë pa shtuar kapacitetin e rrjetit, kemi bërë një shtesë të rrjetit të prurjeve të ujit, të kanalizimeve, të gjithë rrjetit elektrik, telefonisë dhe internetit”, tha Veliaj.

Kreu i Bashkisë kërkoi bashkëpunimin e banorëve të zonës për të liruar hapësirat e zëna në mënyrë që puna të përfundojë në kohë rekord.

Erion Veliaj:“U kërkoj të gjithë qytetarëve bashkëpunim, sidomos pronarëve të lokaleve, pronarëve të avllive, atyre që kanë tejkaluar çfarë ju lejon ligji nga prona e tyre ose nga shfrytëzimi i pronës së tyre. Sa më shumë bashkëpunim të kemi, aq më shpejt mund të ecim me këtë punë. Komunitetet që kanë bashkëpunuar, kanë afruar avllitë, ia kanë parë hajrin këtij bashkëpunimi sepse puna ka mbaruar në kohë rekord”, u shpreh ai.

Ai deklaroi se e gjithë zona pranë Qytetit Studenti po shndërrohet në një nga poliqendrat e reja të Tiranës.

Erion Veliaj:““Po e kthejmë zonën e Qytetit Studenti në një nga poliqendrat e Tiranës, ashtu si Kinostudio, Lapraka, Kombinati. Zona e Qytetit Studenti, në kufi me parkun e madh të Tiranës, do të jetë një nga zonat më të lakmuara”

Kjo është arsyeja pse këtë punë po e bëjmë mbarë një herë e mirë, që të mos i rikthehemi sa herë që kemi nevojë të përditësojmë rrjetin e ujit apo rrjetet e tjera mbështetëse të zonës”,

Kryetari i bashkisë së Tiranës theksoi se në Njësinë 2 në kryeqytet do të ndërtohen edhe dy shkolla të reja 9-vjeçare dhe një shkollë e mesme.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter