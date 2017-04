Protesta - Qytetarët e Fierit kundër impiantit të mbetjeve, përplasen me policinë

Dhjetra banorë burra, gra e fëmijë të fshatrave Verri, Kallm i Madh dhe I Vogël kanë marshuar drejt bashkisë së Fierit për të kërkuar një përgjigje nga kryebashkiaku Armando Subashi lidhur me ndërtimin e impiantit të përpunimit të mbetjeve.

Ata janë përplasur me policinë e cila ka tentuar të pengojë banorët që të afrohen pranë bashkisë. Banorët shprehen të revoltuar pasi sipas tyre kryebashkiaku Subashi i ka gënjyer dhe i ka mashtruar.

“Na gënjeu. Të dalë të japë llogari këtij populli. I ka ngelur vetëm ajri i pastër edhe atë duan të na e marrin”

Kërkesa e banorëve është unanime dhe e pa negociushme, jo impiant plehrash në Verri. Subashi jashtë kameras ka pohuar se nuk do të ndërtohet impianti në Verri, por do ndërtohet në Fier në një zonë tjetër, atje ku do të jenë dakort edhe banorët e zonës.

/Oranews.tv/

