Agjenda - Takimi dyditor, mbërrin në Vlorë Rama me ministrat

Kryeministri Edi Rama dhe disa ministra të kabinetit qeveritar kanë mbërritur në Vlorë. Në qytetin bregdetar kanë mbërritur ministrat Damian Gjiknuri, Niko Peleshi, Ditmir Bushati dhe Blendi Klosi. Rama, ministrat dhe deputetët që qëndrojnë në Vlorë deri të shtunën pasdite ku do të zhvillojnë një sërë aktivitetesh.

Në orën 16:00 do të zhvillohet mbledhja e Këshillit të Ministrave në Pallatin e Kulturës së qytetit, e shoqëruar me një dalje publike nga zv/kryeministrja Senida Mesi.

Në orën 18:00 zhvillohet një konsultim publik në kuadër të buxhetit të vitit të ardhshëm në hollin e Universitetit “Ismail Qemali”.

Darka do të jetë e gjerë në një nga restorantet në Vlorë, ku përveç ministrave do të jenë edhe kryebashkiakët, deputetët, kryetarët e këshillave dhe prefekti.

Të shtunën, ministrat do të zhvillojnë një mëngjes pune me drejtuesit e institucioneve në varësi, për t’u pasur në orën 9:00 në mbledhjen e kryeministrit dhe ministrave me të gjithë drejtuesit e administratës në Pallatin e Kulturës.

Në mesditë, kryeministri Rama dot ë zhvendoset në Kaninë ku edhe do të drekojë me një familje, ndërsa ministrat do të zhvillojnë takime të tjera sipas sektorëve përkatës.

Zbarkimi i kabinetit qeveritar në Vlorë përfundon në orën 18:30.

/Ora News.tv/

