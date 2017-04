Deklarata e Edmond Spahos - ‘Qeveria teknike do t’i presë duart kujdo që ngatërrohet me zgjedhjet’

Opozita zhvilloi edhe sot seancën plenare në çadrën e protestës në të njëjtën kohë me punimet e Kuvendit.

Deputeti demokrat, Edmond Spaho, argumentoi edhe njëherë se pse opozita kërkon qeverinë teknike si kusht për të pasur zgjedhje të lira dhe të ndershme.

Duke sjellë shembuj sesi kjo qeveri po përdor pushtetin në funksion të fushatës elektorale, Spaho tha se qeveria teknike është garanci për t’i prerë duart kujdo që ngatërrohet me zgjedhjet.

Spaho: Policia i di dhe nuk vepron, si do të hyjmë ne në zgjedhje me një infrastrukturë të tillë të krimit ku droga trasportohet sheshit me ndërhyrjen e policisë, ku laboratorët e drogës janë të shpërndarë në gjithë territorin e vendit. Jo, ne ne jemi në të drejtën tonë të kërkojmë qeveri teknike që të mund të disiplinojë sa më shumë këtë situatë kaotike dhe këtë lidhje të tmerrshme të qeverisë me krimin dhe drogën.A kemi të drejtë të kërkojmë qeveri teknike? Sigurisht. E patë në Roskovec, një shfaqe e turpshme ku Drejtoresha e Arsimit me dy Drejtoresha të gjimnazit, kryetaren e bashkisë Roskovec mblodhën gjimnazet, nxënësit e shkollave dhe u bënin thirrje të votonin për PS.

Këto janë kushtet e barabarta, ku PS shfrytëzon të gjithë infrastrukturën, aparatin e saj shtetëror për të detyruar njerëzit që të votojnë për PS jashtë vullnetit të tyre. E patë dje në Lezhë, arsimtarët e ngarkuar nën sqetull me fletëpalosjet e PS për ti shpërndarë në qytet ku u bëhet thirrje të votonin për PS. Këto janë zgjedhjet e lira dhe të ndershme që organizon kjo qeveri? Do e pranojmë ne këtë? Sigurisht që jo. Prandaj e duam qeverinë teknike që ti heqë dhe largojë të gjithë këta drejtues që fusin duart në zgjedhje, e duam qeverinë teknike që të heqë Ministrin e Punës, që Ministri i Punës të largojë së pari Drejtorin e Shërbimit Social i cili nëpërmjet nëpunësve të tij troket derë më derë në qytetet dhe fshatrat e Shqipërisë tek të papunët, u jep ndihmën ekonomike dhe u thotë të votojnë PS. Nëse nuk voton do të pritet ndihma ekonomike.

Ky drejtor duhet shkarkuar për herë të dytë se i ka ngarkuar Taulant Balla në kurriz dekoderat dhe e çon në Elbasan ti shpërndajë, në këmbim të japin votën për PS. E duam qeverinë teknike që të heqë atë birbon e OSHEE nga puna, gjithë aparatin e OSHEE me njerëz dhe makina e përdor në funksion të zgjedhjeve. Ky birboja do kandidojë dhe për deputet. Këtyre praktikave duhet tu jepë fund. E vetmja mënyrë është të krijohet qeveria teknike që t’ua presë duart të gjithë atyre që fusin duart dhe përzihen me zgjedhjet. Ministria e Mbrojtjes i përdor mjetet sot kur fillon fushatën qeveria për të ndërtuar rrugë, ura, mbushur gropa. A është qeveria teknike interesi vetëm i PD? Jo, është interesi i Shqipërisë dhe shqiptarëve. I gjithë forcave politike.

/Oranews.tv/

