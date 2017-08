Speciale e Ora News - Pushime në jug? Jo faleminderit. Durrësin ma mban xhepi

Planifikimi i buxhetit të pushimeve është diçka e rëndësishme kur planifikon udhëtimin në plazhet e jugut të vendit.

Çmimet variojnë nga marramendëse në të përballueshme, nga hotelet me pesë yje ku një natë kushton edhe 600 euro deri tek apartamentet me qira që mund të prenotohen edhe me 4 mijë lekë nata.

Për ushqimin, gjithçka varet nga cilësia, por këtë vit nuk ka rritje të konsiderueshme nga një vit më parë. Durrësi, ndërkaq mbetet destinacioni më i përballueshëm.

/Oranews.tv/

