Durrës - Punimet për ‘Velierën’ pritet të ndikojnë në trafik gjatë verës

Punimet për ndërtimin e sheshit Veliera në Durrës dhe rikonstruksioni i rrugës së plazhit, pritet të krijojnë trafik të rënduar gjatë verës në qytetin bregdetar. Gjatë stinës së nxehtë trafiku në Durrës, katërfishohet si pasojë e fluksit të turistëve.

Këtë sezon turistik veror, Durrësi krahas problematikave të mbartura nga vitet e kaluara, do të përballet me kaos në qarkullimin e automjeteve.

Rruga e plazhit që është në rikonstruksion e sipër dhe ndërtimi i Velierës janë kthyer në një makth të vërtetë për drejtuesit e automjeteve, ndërsa situata pritet të rëndohet edhe më tepër me nisjen e sezonit veror kur numri i automjeteve në qytet, tre apo katër fishohet.

Edhe pse po ecin me ritme te shpejta, punimet në sheshin ‘Veliera’ pritet të mos përfundojë brenda afateve të përcaktuara.

Aktualisht firma e ndërtimit është përqëndruar në ndërtimin e nënkalimit. Qëllimi i bashkisë së Durrësit është të përfundojë dhe të futet në fuksion nënkalimi përpara sezonit turistik, pasi në të kundërt pasojat me kaosin në trafik do të jenë të mëdha dhe të papërballueshme.

Zona ku po ndërtohet ‘Veliera’ është një ndër më të frekuentuarat në qytet, përpos faktit se është pikë kyçe ku përplasen disa rrugë të qytetit bregdetar.

Në rast se nënkalimi nuk do të jetë gati para startit të sezonit turistik, atëherë Durrësi do të përballet si asnjë herë tjetër me kaos në trafik.

Ndërkohë pritet që Agjencia e Shërbimit Arkeologjik të japë verdiktin e saj se çfarë do të bëhet me pjesën e bllokuar me vendim gjykate, ku janë zbuluar disa rrënoja antike.

Aktualisht arkeologët kanë përfunduar punë me gërmimet dhe në kantierin e ndërtimit ndodhen vetëm punonjësit e firmës kontraktuese.

