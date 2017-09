Futet në kalendarin e Kuvendit - Pulla e barnave, Vasili: Tërhiqu Kryeministër, kurseja vetes këtë gjynah

Në programin e punimeve të Kuvendit është futur përsëri nga qeveria miratimi i koncesionit të pullës së barnave.

Një fakt të tilllë e bën me dije kreu i grupit parlamentar të LSI, Petrit Vasili.

Në një postim në fb, ish-Ministri i Shëndetësisë thotë se aktualisht, pulla kushton vetëm 6 lekë të vjetra, ndërsa me koncesionin që do të miratojë qeveria, pulla do të kushtojë nga dhjetra deri mijëra herë më shtrenjtë.

“Thënë më thjeshtë: nga 6 lekë të vjetra mund të arrijë edhe deri në 31 mijë lekë të vjetra, pra rritje rreth 5 mijë here. Kjo, pasi pulla e barnave tash e tutje do kushtojë sa 2.4% të çmimit të shitjes me pakicë. Grabitje kjo që nuk është parë gjëkund ”sqaron Vasili.

Për Vasilin, kjo është taksa direkte më abuzive mbi shëndetin, që do paguajnë qytetarët.

“Shëndetësi falas nuk pati jo e jo, por për më zi akoma, po shtojnë dhe taksa të rënda si kjo e pullës, që i bën shqiptarët të paguajnë akoma më shumë për barnat”.

Kreu u grupit parlamentar të LSI thekson se Kryeminisri nga ligji i dekoratave edhe tërhiqet, por kur vjen puna te ligjet që u hanë lekët dhe i varfërojnë qytetarët dhe pasurojnë të tjerët me koncesione, ai nuk tërhiqet kurrë.

“Tërhiqu kryeministër, kurseja vetes të paktën këtë gjynah, që lidhet me shëndetin”.

