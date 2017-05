Durrës - Pulat me salmonelë, ngarkesa 26 ton kthehet nesër në Brazil

26 tonët e mishit të pulës të infektuara me salmonelë pritet të kthehen nesër në Brazil. Autoriteti Kombëtar dhe Ushqimit dhe porti i Durrësit sqaruan për Ora News se janë kryer të gjitha procedurat dhe 26 tonët e mishit të pulës me salmonelë do të nisen drejt vendit të origjinës.

Burime nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit dhe dogana e Durrësit sqaruan për Ora Neës se janë kryer të gjitha procedurat dhe nesër, mishi i bllokuar i pulës do të nistet me tragetin e linjës së kontenjerëve drejt Brazilit.

Ngarkesa prej 26 tonë mish pule u bllokua nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në Pikën e Inspektimit Kufitar në Durrës më 3 maj, pasi rezultoi me prani të salmonelës.

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit kishte dy mundësi zgjedhjeje, të asgjësimit të mishit të pulës të importuar që rezultoi i infektuar me salmonelë, ose kthimin pas në vendin e origjinës nga ku ishte importuar.

Pas kryerjes së procedurave shkresore, autoritetit doganor me dakortësi të përfaqësuesit të firmës importuese në Shqipëri AMG, vendosën që ngarkesa me mish pule të niset nesër drejt Brazilit.

Sasi të mëdha të mishit të pulës dhe derrit të importuara nga Brazili kanë rënë në muajt e fundit në sitën e kontrolleve, pas alarmit në sistemin alert për mish të kalbur që Brazili e eksporton drejt vendeve të Bashkimit Europian.

