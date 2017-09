PS voton Taulant Ballën si kryetar të grupit parlamentar

Grupi parlamentar i Partisë Socialiste ka votuar për kryetar grupi, deputetin socialist, Taulant Balla, i cili ishte i vetëm në këtë garë.

Gjatë takimit të grupit të drejtuar nga kryeministri Rama, i cili ka porositur deputetët që të mos mungojnë në seancën parlamentare të së shtunës.

Rama: Duhet korrektesë maksimale, nuk do lejohet dalja nga rendi i ditës. Duhet të fokusoheni tek marrëdhënia qeveri-deputet, do nënshkruhet një marrëveshje. Nuk do lejohet asnjë emërim pa nivelin profesional

Seanca e parë parlamentare për këtë sesion është dekretuar nga Presidenti Ilir Meta për më datë 9 shtator në orën 10:00.

/Ora News.tv/

