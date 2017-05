Kongresi - Rama: Bëra gjithsa munda por jo gjithsa doja. PD vrau veten

Partia Socialiste mbledh Kongresin elektoral për të prezantuar programin elektoral me të cilën konkuron për të fituar zgjedhjet e 18 qershorit.

“Bëra gjithsa munda, por jo gjithsa doja, por shumë mbetet ende për të bërë dhe ne mund ta bëjmë e do ta bëjmë”. Kështu e nisi kryetari i PS-se fjalen e tij në kongresin elektoral të zgjedhjeve të 18 qershorit.

Rama falenderoi Namik Dokle Valentina Leska, Arta Dade, tre socialistë të vjetër që nuk janë më në listat e kandidatëve.

“Zgjedhjet këtë herë janë historike sepse vendoset si do të jetë nesër Shqipëria e atyre që lindin sot. Si do të jetë Shqipëria që po rilindim pasi e morëm në dorë të rrënuar pa shtet.

PD duan të hedhin në erë zgjedhjet

Edi Rama: PD sot ka ikur në drejtim të paditur. La vendosur të dalë nga zgjedhjet e udhëhequr nga frika. Një frikë më e madhe sesa një kope lepujsh në bark. Mbyllur në një bunker plasmasi nga ku i ka shpallur luftë me mullinjtë e erës tërë dynnjasë, Shqipërisë, Gjermanisë, BE-së Amerikës. Nuk duan zgjedhje sepse nuk duan vettingun, nuk duan drejtësinë sepse nuk flenë më gjumë.

Mos e vazhdoni më këtë lojë. Sot fletët e votimit kanë vajtur për tu shtypur dhe zgjedhjet do të mbahen më 18 qershor. 18 qershori është dita e vettingut të popullit ndaj politikës së vjetër. Parlamenti i ri do të nisë jetën me zhbllokimin e vettingut menjëherë pas qeverisë së re

Rrëmbeu PD në 90 e coi në humnerë në 1997, e ringriti dhe një herë dhe tani e mbyti

Rënia tragjikomie e PD-së për shkak të budallallëkut të Lulëzimit.

Në këtë rrugë do të dëgjoni përditë shumë gjëra, njerëz që do ju thonë s’ka më kuptim kur s’ka garë, zgjedhjet janë të fituara.. se kështu e ashtu. dhe se në fund fare parlamenti i ri do ta ketë jetën e shkurtër ngaqë PD do jetë jashtë parlament.

Sot që PD ka ikur ka më shumë kuptim se kurrë që të shfrytëzojmë këtë boshllëk të lënë prej saj për të plazmuar një unitet të ri me punë dhe mirëqënie për të gjithë.

Kujtdo që mendon se parlamenti do ta ketë jetën e shkurtër ngaqë PD do jetë jashtë saj, gabon sepse liria e zgjedhjeve do të prodhojë opozitën e re parlamentare.

Do të jemi forca më e madhe në këto 27 vjet

Vangjush të të marrin të keqen

PS prezanton programin elektoral: 220 mijë vende të reja pune

Premtimet elektorale u prezantuan nga deputetë dhe ministra socialistë.

Erjon Braçe: Në këtë mandat u krijuan 183 mijë vende të reja pune. Do bëjmë të njëjtën betejë që bëmë me drejtësinë dhe për punësimin. Deri në fund të mandatit tjetër garantojmë 220 mijë vende të reja pune

Do rritet paga minimale me 30 mijë lekë

Ahmetaj: Prodhimi i Brendshëm Bruto do të rritet 5. 5 %

Garantojmë uljen e borxhit publik nën 60 % të PPB

Do rrisim pagën minimale me 30 mijë lekë

