PS-PD, 90 minuta falas - Fushata zgjedhore, partitë detyrojnë mediat për reklama falas

Dy partitë e mëdha, PD-PS kanë arritur një marrëveshje mes tyre lidhur me reklamat për fushatën zgjedhore. Marrëveshja përfshin reklama falas në televizionet private.

Në ndryshimin ligjor të siguruar nga Ora News thuhet se: “Radiot dhe televizionet private kombëtare, vendore apo satelitore, detyrohen të vendosin në dispozicion falas për subjektet zgjedhore për reklama politike, respektivisht vetëm 90 minuta për partinë më ta madhe të shumicës parlamentare dhe partinë më të madhe të pakicës parlamentare, 45 minuta për partitë e tjera parlamentare dhe 10 minuta për partitë joparlamentare”.

Partitë politike dhe çdo subjekt tjetër e ka të ndaluar bërjen e reklamave politike kundrejt pagesës gjatë fushatës zgjedhore.

Kostoja për vënien e kohës në dispozion falas subjekteve zgjedhore llogaritet si shpenzim i plotë i zbritshëm për efekte tatimore.

Lidhur me këtë propozim, ndarkohet Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve, Autoriteti i Mediave Audiovizive dhe Ministri i Finanancave të nxjerrin udhëzimin përkatës.

Në rast të shkeljeve të detyrimeve të parashikuara apo transmetimit të reklamave politike kundrejt pagesës, KQZ gjobit operatorin radioteleviziv vendor apo satelitor me 4.000.000 lekë, gjobit operatorin radioteleviziv kombëtar me 8.000.000 lekë dhe partinë politike me 3.000.000 lekë.

Vendimi i KQZ përbën titull ekzekutiv dhe zbatohet nga zyra e përmbarimit gjyqësor.

Ankimi ndaj vendimit nuk pezullon ekzekutimin e tij. Në rast shkelje, KQZ urdhëron AMA të bëjë bllokimin e transmetimit të operatorit radioteleviziv për 48 orë. Bllokimi vendoset jo më vonë se ora 18:00 e ditës pasardhëse.

/Oranews.tv/

