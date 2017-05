Plani për 7 majin - Basha mbledh krerët e PD në rrethe: Në 11:00 protesta në Kavajë

Menjëherë pas deklaratës në çadër për planin e opozitës për mosbindjen civile, kreu i Partisë Demokratike mblodhi në selinë blu krerët e PD në rrethe për të planifikuar në detaje protestën e së dielës në Kavajë. Në mbledhje eshte vendosur ora e protestës, 11:00.

Po kështu mendohet se eshte diskutuar edhe menyra si do të procedohet pas protestës në Kavajë, pasi siç lajmëroi Basha, nga dita e hënë e javës së ardhshme do të nisë mosbindja civile në gjithë Shqipërinë për të kulmuar me 18 qershor.

Basha: Sot do të planifikojmë në detaje bashkimin për të dielën e ardhshme me 7 maj në Kavajë për të çliruar me forcën e bashkimit Kavajën nga krimi, droga dhe zgjedhjet fasadë. Prej ditës së hënë dhe tutje do ta shtrijmë anembanë Shqipërisë mosbindjen civile dhe lëvizjen e madhe popullore për zgjedhje të lira dhe të ndershme për të kulmuar me 18 qershor.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter