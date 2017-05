Deklarata - Kanabisi, Xhafaj: Edhe në Shkodër ka pasur Lazarat

Ministri i Brendshën Fatmir Xhafaj tha se lufta kundër kanabisit është prioriteti kryesore dhe se policia do të fitojë këtë betejë. Ai u shpreh i bindur se këtë vit Shqipëria do të dalë nga harta e kultivimit të drogës.

Xhafaj: Zgjedhjet e 18 qershorit janë absokutisht të garantuara sepse zgjedhjet në përgjithëesi i garanton kushtetuta dhe ligjit. Policia është në funksion të respoektimit dhe zbatimit të kushtetutës dhe ligjit. Policia bën detyrat që i ngarkon ligji. Çdo lloj lëvizje bën mirë për ti dhënë një ritëm të mirë punës për ti dhënë një ritëm të ri çështjeve e prioriteteve, në kohë të ndryshme ka prioritete të ndryshme, natyrisht edhe kanabisi është një prioritet. Zonat të caktuara mund t’i konsideroj edhe si Lazarati me kanabis. Në vite të tëra, ndërkohë që flitej për Lazaratin shpesh herë harronim që kishim dhe Lazarat këtu në Shkodër, po unë besoj që me punën që është bërë dhe me ndërgjegjësimin qytetar ky fenomen do të vijë drejt shuarjes.

Ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj nga Shkodra ka komentuar protestën e opozitës që do të zhvillohet në 13 maj. Xhafaj tha se mbetet për tu parë nëse do të ketë trazira apo jo.

Në lidhje me zgjidhjet, kreu i dikasterit të Ministrisë së Brendshme tha se zgjidhjet janë të garantuara sepse i garanton Kushtetuta.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter