 /Oranews.tv/

Intervista në Ora News - Protesta e opozitës, Felaj: Qesharake, një parodi me këngë partizane

Ministrja e Shtetit për Marrëdhënie me Parlamentin, Ermonela Felaj, e cilësoi protestën e sotme të opozitës vijim të bllokimit që ka nisur me çadrën, ndërsa vlerësoi policinë për mënyrën sesi e menaxhoi.

E ftuar në intervistën e Ora News, Felaj tha se synimi i opozitës është bllokimi i vettingut.

Felaj: Protesta e sotme është vijimi i një bllokimi që ka nisur me çadrën që ka bllokuar sheshin qëndror të Tiranës dhe pjesën kryesore të lëvizjes së trafikut nëpër Tiranë prej dy muajsh. Po ti hyjmë një analize, është një bllokim i proçesit të vettingut, një vonim i mundësisë së vendit tonë për tu bërë pjesë e vendeve anëtare të BE. Vetëm një kusht i kërkohet Shqipërisë, të fillojë zbatimin e vettingut. Fatkeqësisht do të duhet të na shohin sytë edhe protestën e ditës së sotme, që gjej rastin të bëj vetëm një koment: Të falenderoj policinë e shtetit për sjelljen e shkëlqyer dhe trajtimin shumë të kujdesshëm të protestës. Pati disa raste që u pa qartë që bllokimi i trafikut nëpër akse kryesore të vendit është dhe një bllokim që dëmton drejtëpërsëdrejti interesat e shumë njerëzve dhe u pa qartë që ishin dy raste, një grua që priste të lindte dhe një të sëmuri që vinte me urgjencë nga Fieri të cilët nuk u lejuan të kalonin në rrugë edhe pse kishin nevojë. Gjakëftohësia dhe qetësia me të cilën policia e trajtoi çështjen ishte shumë e rëndësishme. Nga PD dhe organizatorët e protestës kërkohej me çdo kusht një konfrontim për tu shfrytëzuar më pas si një pretekst për incidente të tjera. Fatmirësisht nuk arritën në këtë qëllim.

Felaj ironizoi edhe mënyrën e të protestuarit, që sipas saj ngjante me një parodi që nisi me këngë partizane.

Felaj: Qëllimi i opozitës është i qartë që nga ngritja e çadrës, Ishte fiks momenti kur ligji i vettingut hyri në fuqi dhe parlamenti i Shqipërisë detyrohej që të niste ngritjen e Komisioneve. Në tre komisionet që parlamenti është i detyruar për zbatimin e ligjit të vettingut, qoftë komisionit të verifikimit të kandidatëve që cakton sistemi i ri i drejtësië, qoftë dy komisionet e tjera përzgjedhëse, si mazhoranca ashtu dhe pakica kanë të drejtë të përfaqësohen me një numër të barabartë anëtarësh. Në këtë moment PD u tërhoq nga zbatimi i ligjit dhe u fut në çadër duke shtuar ditë për ditë edhe justifikimet e qëndrimit në çadër aq sa është bërë absurde me qëndrimet e veta edhe për shqiptarët por dhe ata që ja duan të mirën Shqipërisë. E kam fjalën për të gjithë ndërkombëtarët, aktorët më të njohur të politikës sot në Europë, të cilët i kanë ndjekur me shumë interes zhvillimet në Shqipëri dhe më se njëherë kanë bërë me dije se kjo që po ndodh me PD nuk ka asnjë lloj kuptimi. Edhe DASH u bëri thirrje të gjitha partive të marrin pjesë në zgjedhje. E vetmja rrugë për të diskutuar më tej të ardhmen e vendit janë zgjedhjet.

PD është ngujuar në atë çadër dhe po përpiqet që krizën e saj politike, frikën nga humbja në zgjedhjet e 18 qershorit po përpiqet ta eksportojë përtej çadrës por më duket një përpjekje shumë e kotë. Panorama e protestës së sotme ishte shumë qesharake, thuajse një parodi. Nuk e di nëse ju bën përshtypje fakti që një protesë që nis me këngë partizane, nuk e di. Nuk kam parë një protestë me ato pretendime që ngre PD dhe përfundon me këngë partizane ose një protestë ku lideri i partisë u bën thirrje njerëzve që merrnin pjesë në atë protestë që të uleshin se një orë punë ishte. Protesta duhet të lindë nga reagimi dhe shpirti qytetar, kjo lloj proteste nuk ka pikë lidhje me reagime të tilla. Militantë ose jo ata janë njerëz që jnë tërhequr në këtë lloj proteste dhe ndoshta ka ardhur momenti që si një shumicë tjetër të mendojnë për atë çfarë ka ndodhur.

Njerëzit duhet ti largohen protestave të kësaj natyre sepse Shqipëria është në momentin më favorit dhe ne nuk mundet kurrsesi ta humbasim. U tha që protesta do të ishte paqësore, por ndërkohë gjuha që është përdorur këto ditë ka qenë një gjuhë shumë e dhunshme. Shqiptarët janë ftuar që të thyejnë xhamat, të shpojnë goma makinash, të hedhin gurë etj. Gjitha këto janë thirrje për të përdorur dhunë në protestë. Ka ardhur koha që njerëzit të kuptojnë që nuk mund të bëhen skllevër të cilësdo partie politike për të bërë gjëra që destabilizojnë vendin.

/Oranews.tv/

