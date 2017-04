Çadra e PD - Protesta, Basha: Paralajmërim se s’ka zgjedhje pa opozitën, dialogojmë

Protesta e sotme sipas Lulzim Bashës ka shërbyer si një paralajmërim se pa opozitën nuk ka dhe nuk mund të ketë zgjedhje në Shqipëri.

Basha i është bashkuar sërish çadrës së lirisë gjatë orëve të vona të mbrëmjes ku ka shprehur dhe vullnetin dhe gatishmërinë për dialog mes palëve për të gjetur zgjidhje për krizën politike, por pa u tërhequr nga kërkesa për qeveri teknike.

Basha: Nuk ka munguar aspak vullneti dhe vendosmëria për ta zgjidhur krizën e thellë politike përmes një dialogu me kundërshtarët tanë politik, dialog i cili ka një temë: Qeveri teknike dhe mandatin e kësaj qeverie për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Por nëse ky vullnet mungon nga ana tjetër sot kanë vetëm provën e parë, vetëm paralajmërimin e parë se në këtë vend zgjedhje pa opozitën nuk ka për të pasur kurrë. Votime të diktuara nga krimi, droga dhe qeveria e kapur prej tyre nuk do të lejojmë. Kjo është kategorike dhe e pandryshueshme. Ndaj le të marrim me vete gëzimin e përligjur për forcën dhe besimin e rigjetur të një populli të tërë për të qëndruar përballë një pakice kriminale, oligarkësh, kriminelësh dhe pushtetarësh të korruptuar. Forcë e cila buron nga tabani i drejtë i kërksave dhe kauzës popullore. Duke qëndruar mbi këtë taban, fuqimisht pa asnjë tërheqje nga kjo kauzë e drejtë popullore, me forca të shumëfishuara marshojmë të sigurt drejt Republikës së re, Republikës së çdo qytetari shqiptar.

Kreu i opozitës falenderoi të gjithë qytetarët të cilët iu bashkuan protestës, duke bllokuar për një orë qarkullimin e automjeteve.

Basha: Ka qenë një ditë e gjatë e lodhshme, por absolutisht e sukseshme për opozitën, qytetarët shqiptarë dhe lavdishme për këtë lëvizje për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Falenderoj ata mijëra qytetarë që morën pjesë në aksionin popullor dhe paralajmërimin dhe provën e vendosmërisë sonë për ti shkuar deri në fund kauzës për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Qindra dhe mijëra vranë frikën dhe u bashkuan me ne, të djathtë dhe të majtë. Koha po vjen ta kurorëzojmë këtë lëvizje me fitoren që gjithë shqiptarët presin.

/Oranews.tv/

