Konferenca - Pronësia intelektuale, Lalo kritik për ligjin, revoltohet ndaj Ministreve

Aksesi i shumë njerëzve në internet e bën edhe më të vështirë ruajtjen e pronësisë intelektuale.

Ministrja Milena Harito thotë se për ruajtjen e kësaj të drejte duhet punuar dhe më shumë.

Kjo mund të arrihet me plotësimin e ligjit për të drejtën e autorit.

Harito: E gjitha kjo do të ndryshojë tregun e punës dhe sfidat që kanë të bëjnë me gjithë pjesën e pronësisë mbi këto mekanizma të rinj që do të vinë në fushën dixhitale.

Për Ministren e Ekonomisë, Milva Ekonomi, inovacioni nxit punësimin dhe sjell zhvillim të vendit.

Ekonomi: Përmirësimi i cilësisë së jetës ka të bëjë me faktin që mendja njerëzore shkon përtej, për të gjetur inovacione dhe shpikje të cilat përmirësojnë jetën e përditshme, por ndërkohë nxisin më shumë punësimin dhe thithin më shumë investime strategjike në çdo vend ku dalin shpikjet.

Në konferencën e organizuar me rastin e ditës botërore të pronësisë intelektuale nuk munguan dhe kritikat nga kompozitori i njohur Aleksandër Lalo.

Lalo: Kjo na intereson, nuk na interesojnë imazhe. Ne flasim në të shkuarën, krahasimet i bëjmë gjithmonë, fusim dhe pak politikë brenda. Nuk na duhet e shkuara se çfarë është bërë, na duhet se çfarë bëhet sot. Kaq ishte fjalimi i im, se do të shkoj të bëj drekën.

Kumbaro: Po përgjigjen e do Profesor?

Lalo: Nuk e dua, jepua këtyre, unë nuk fola për vete.

Duke ju përgjigur Lalos, Ministrja e Kulturës Mirela Kumbaro tha se ligji është plotësuar me ndryshimet vetëm pak ditë më parë.

Kumbaro: Nuk është një vit, sapo përmenda ca data të tjera, kanë dalë të gjitha VKM-të e nevojshme që e bëjnë të zbatueshëm ligjin.

Ligji për pronësinë intelektuale është miratuar një vit më parë në Parlament dhe është plotësuar me akte nënligjore.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter