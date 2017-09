Vlorë - Përplasja për Himarën, Gjiknuri dhe Kumbaro takojnë OMONIA-n

Ministrat Gjiknuri dhe Kumbaro zhvilluan sot në Vlorë një takim me komunitetin himariot që preket nga faza e dytë e projektit për rehabilitimin e qendrës së Himarës.

Në mbledhjen e zhvilluar me dyer të mbyllura në Këshillin e Qarkut të Vlorës, minoriteti u përfaqësua nga Vasil Bollano dhe Fredi Beleri, të cilët parashtruan kërkesat në emër të banorëve himarjotë për pajisjen me dokument pronësie të atyre që nuk i zotojnë dhe shpronësim edhe për truallet jo vetëm për godinat.

Beleri: Dua të falenderoj Kryeministrin dhe Ministrat që erdhën dhe bëmë takimin e rradhës, dialogu vazhdon. Të premten tjetër do bëjmë një takim në Himarë bashkë me pronarët që preken nga projekti i rehabilimit të qendrës së Himarës.U kemi kërkuar që para se të vazhdojë projekti me procedurën që ka ligji të regjistrohet toka e pronarëve dhe të dëmshpërblehen jo vetëm godinat, por dhe trualli dhe toka.

Ministri Gjiknuri pas përfundimit të takimit siguroi se do të zbatohet ligji dhe aksioni për shembjen e objekteve do të nisë pas arritjes së negociatave.

Gjiknuri: E lamë që javën tjetër të bëjmë dhe një takim të fundit ku të sqarojmë. Nëse ka ndonjë pretendim për ndonjë person që nuk është përfshirë në bazë të projektit, pra afektohet nga projekti dhe nuk është përfshirë për dëmshpërblim patjetër kjo gjë do të konsiderohet nga qeveria shqiptare gjithmonë brenda legjislacionit në fuqi. Çdo njeri që gëzon një titull pronësie, apo gëzon të drejta pronësore në një pronë dhe që preket nga një projekt publik do të shpronësohet sipas legjislacioneve në fuqi.

Jorgo Goro e cilësoi situatën vetëm si një prapavijë politike.

Goro: E kam thënë dhe e shpreh që ka vetëm prapavijë politike asgjë tjetër. Ky është një projekt i domosdoshëm edhe për këta që po e bëjnë këtë zhurmë sepse pjesa më e madhe e tyre kanë mundësi që pjesën tjetër të pronës ta investojnë dhe ta kthejnë në shërbim të tyre.

Nga implementimi i projektit për rikualifikimin urban me vlerë 3.5 milion euro do të shemben 22 objekte.

Çështja është ngritur më herët në parlament nga Vangjel Dule.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter