Tiranë - Projekti i ri në Parkun e Liqenit, këndi i forcës për aktivitete sportive

Bashkia e Tiranës ka nisur projektin e ri në zonën e Parkut të Liqenit: atë të ndërtimit të këndit të forcës për të gjithë të apasionuarit pas aktiviteve sportive. Për kryebashkiakun Veliaj, Tirana ka nevojë për hapësira të tilla për një jetë të shëndetëshme.

Pas këndit të lojërave, një ndër projektet më të debatuara të Bashkisë së Tiranës, Kryebashkiaku Veliaj ka nisur projektin për krijimin e një ambjentit sportive për të praktikuar aktivitete fuzike. Në këtë hapësirë u vendosën pajisje force për ata që aktivitet fizike t’i ushtrojnë në natyrë.

Erion Veliaj: “Shumë entuziast që sot ne fillojmë një kënd të ri, këndi ynë i 12, ky i dedikuar kryesisht atyre që merren me sport tek Liqeni, do të jetë një kënd force me disa module ushtrimore, do të jetë gjithashtu dhe një hapësirë soditëse fantastike”.

APR po rehabiliton një pjesë të madhe të ndërtesave në park, për më shumë mjedise shlodhëse në parkun e Liqenit, duke e kthyer 100% në funksion të plotë për qytetarët.

Erion Veliaj: “APR është duke rehabilituar një pjesë të madhe të ndërtesave në park duke siguruar kështu mjedise çlodhëse, duke siguruar mjedise për tualetin e për nevojat higjenike dhe për tu siguruar që më në fund që Parku i Liqenit është kthyer 100% në funksion të plotë”.

Erion Veliaj ka ambicien që projekte të tilla të zgjerohen vitin e ardhshëm edhe në parqe të tjera, si në parkun e Kasharit, në parkun e Vaqarit, të Farkës, në parkun e Pezës dhe në Dajt.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter