/Oranews.tv/ 

Nxënësit do të hanë drekën në shkollë, dhe do të bëjnë detyrat ne klasë. Qeveria projektin nisjen e programit “Të bëjmë detyrat e shtëpisë” që konsiston në ushqyerje të shëndetshme; ku sasia dhe e përbërja e ushqimit do të jetë me konsultë me nutricienët. Projekti do të nis në 100 ditët e para të këtij mandati, dhe siç shprehet ministrja Nikolla do të pilotohet në 20 shkolla që kanë numrin më të madhe të nxënësve në 5 qarqe.

Lindita Nikolla: Do të nisim pilotimin në 20 shkolla të nismës ” të bëjmë detyrat e shtëpisë” që nënkupton marrjen e ushqimin të drekës dhe përgatitja e mësimeve në shkollë me mësues të dedikuar të këtij procesi. Do të nisim me 5 bashki të mëdha në të gjithë Shqipërinë, në katër shkolla për secilën bashki”

Për të ecur përpara me këtë projekt, bashkia e Tiranës përmes këtij pyetësori pyet prindërit nëse janë dakort të paguajnë 50% te shumës për ushqimin dhe shërbimet në shkollë për qëndrimin deri në orën 17.00.

Kostoja sipas Bashkisë së Tiranës për një vaktë në mencë është 160 lekë; gjysma e së cilës ofrohet nga bashkia dhe % tjerë nga pagesa e prindërve.

Projekti ka për qëllim që nxënësit gjithashtu të çlirohen nga çantat e rënda dhe kurrikulat e ngarkuara, duke e bërë pjesë më të madhe të detyrave në klasë, dhe duke i lënë dosjet në shkollë.

