Prodhimi i arit, projektet e reja ruse për nxitjen e kësaj industrie

Në dimër, është kaq ftohtë, saqë metalet thyhen. Kur moti është më i ngrohtë, njerëzit e fitojnë jetesën duke kërkuar në tokë për copëza ari, në distriktin Oymyakon të rajonit lindor të largët të Yukatias në Rusi. Por depozitat jashtëzakonisht të pasura me ar në afërsi të tokës po shterojnë dhe prodhuesit janë detyruar të kalojnë në një proces më të shtrenjtë për gërmimin e minierave dhe për nxjerrjen e mineraleve të arit. Prodhimi në 2 minierat e para që hapura në zonë që nga rënia e Bashkimit Sovjetik, do të fillojë së shpejti.

“Nisja planifikohet në fillim të qershorit. Përpara kësaj, do të përfundojnë gjithë punimet për rregullimin. Ky do të jetë impianti më i madh i përpunimit të arit në distriktin Oymyakon. Planifikojmë të hapim 400 vende pune,” shpjegon Alexander Tuluptsov, drejtor i impiantit Tarynsky.

Teksa depozitat në zona të tjera janë duke shteruar gjithashtu, prodhuesit po hapin miniera për të ndihmuar Rusinë të mbajë vendin e saj si prodhuesi i tretë më i madh në botë i arit, pas Kinës e Australisë dhe para Shteteve të Bashkuara në vendin e katërt. Çmimet globale të arit në Londër janë tashmë rreth 1.285 dollarë 28 gram, një ulje me rreth 1/3 krahasuar me 2011. Por monedha ruse, rubla, është zhvlerësuar gjithashtu, duke i bërë më tërheqëse investimet e huaja në zonat që varen nga ari për pjesën më të madhe të të ardhurave. Ky vend është gjithashtu i vështirë për t’u punuar.

“Prodhimi vjetor është 700.000 ton minerale. Një sasi mesatare ari në mineralet e nxjerra, që çohen në impiant, është 3.5 gram për ton. Është rreth 2 ton ar i nxjerrë lehtësisht dhe rreth 1 ton në koncentrat,” shton më tej Tuluptsov.

Nuk ka udhëtime direkte nga Moska në Ust-Nera, fshati kryesor i distriktit Oymyakon, i ndodhur rreth 9.300 km në lindje të kryeqytetit, me temperatura që shpesh bien nën 50 gradë Celsius. Zona ishte dikur shtëpi e kampeve të punës në ish-Bashkimin Sovjetik dhe të burgosurit detyroheshin ta nxirrnin arin nga lumenjtë, duke përdorur vetëm duart. Sipas Unionit të Industrialistëve për Arin Rus, ari, si raport i prodhimit kombëtar, ka rënë në rreth 30% nga 83% që ishte 20 vjet më parë. Edhe në Oymyakon, niveli ka rënë, por ari sërish përbën pjesën më të madhe të prodhimit për këtë distrikt, që prodhoi 9 ton ar nga 297 ton të prodhuar gjithsej në 2016.

Edhe pse pas Kinës e Australisë që prodhuan respektivisht 453 dhe 298 ton vitin e kaluar, minierat e reja do ta ndihmojnë Rusinë të arrijë parashikimet e Unionit të Industrialistëve të Arit për një rritje me 8 ton të prodhimit për këtë vit. Projekte të tjera minierash pritet të vijnë në jetë gjithashtu. Mes tyre, prodhuesi më i madh i arit në Rusi, Polyus, pritet të vërë në punë depozitën e madhe të arit, Natalka, në fund të këtij viti. Në 3 ose 4 vitet e ardhshme, ata do të studiojnë edhe Sukhoi Log, një nga depozitat e paprekura, më të mëdha të arit në botë.

/oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter