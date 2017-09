Palermo - Prindërit i gjetën burrë në Francë, 12-vjeçarja kosovare arratiset nga shtëpia

Media italiane “Il Giornale” përcjell sot historinë e një vajze 12 vjeçare me origjinë kosovare e cila është larguar me dëshirën e saj nga familja, pasi ka zbuluar se prindërit do ta martonin në Francë me një të njohur të tyre.

12-vjeçarja D. M, ka lindur në Palermo të Italisë, nga prindër kosovarë. Prej ditës së mërkurë është larguar me dëshirën e saj nga shtëpia. Nëna e dërgoi për të blerë një pulë të pjekur e ajo përfitoi për të mos u kthyer më.

Pas disa orësh pritje, prindërit denoncuan zhdukjen e vajzës së tyre në polici.

Kreu i Policisë së Palermos nisi menjëherë hetimet me të gjitha hipotezat e mundshme të rastit madje dhe sekuestrimi personi.

Deri në pasditen e së enjte për 12 vjeçaren D.M nuk pati asnjë informacion.

Ka qenë mikesha e saj e ngushtë e cila ka rrëfyer në polici gjithçka.

12 vjeçarja kosovare e ndihmuar nga shokët është larguar nga shtëpia pasi kishte zbuluar se prindërit kishin vendosur ta martonin në Francë me një të njohurin e tyre.

Ajo ka dëshirë të studiojë e të jetojë moshën e saj e nuk mund ta pranonte vendimin e prindërve.

Rebelimi i 12 vjeçares qe arratisja nga shtëpia.

E ndihmuar nga shokët e klasës arratiset e fshihet për t’i shpëtuar vendimit absurd të prindërve të saj.

Rasti i 12 vjeçares kosovare D.M është denoncuar në Prokurorinë e të miturve e po hetohet për marrjen e vendimit të duhur ndaj vajzës: qëndrimi pranë familjes apo marrja e saj në mbrojtje nga shteti italian.

UNICEF thotë se në botë janë rreh 700 milionë femra që janë martuar para se të mbushin moshën madhore 18 vjeç. 250 milionë prej tyre janë martuar para moshës 15 vjeçare.

Vendet me numrin më të lartë të martesave në moshë minorene janë Nigjeria, Afrika Qëndrore e Chad.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter