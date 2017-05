Zgjedhjet e 18 qershorit - Prezantohen kandidatët në Kukës, Kodheli: Do zgjidhim nevojat e banorëve

Koordinatorja e PS-së për qarkun e Kukësit, Mimi Kodheli u ka prezantuar strukturave të këtij qarku kandidatët për deputetë. Gjatë takimit ajo tha se do jetë promotore e zgjidhjes së nevojave të banorëve të Kukësit.

Partia Socialiste ka nisur fushatën në Kukës për zgjedhjet parlamentare të dekretuara në datën 18 qershor. Kryesuesja e listës, Mimi Kodheli deklaroi se do të jetë një mbështetese dhe shtysë për zgjidhjen e nevojave që kanë banorët e qarkut.

Mimi Kodheli: Do të jem një ndihmesë një shtytëse, kërkuese pranë qeverisë e kërkesave, nevojave që qytetarët kanë.

Ndërsa Safet Gjici, i renditur i dyti në listë tha se bashkë me banorët e qarkut do të mbështesë alternativën e zhvillimit për më shumë investime e punësim në Kukës, Has e Tropojë.

Safet Gjici: Kërkojmë investime, punësim, kërkojmë të hapim fason, të punësojmë sa më shumë njerëz, sepse kjo është puna më e mirë që mund të bëjmë për Kukësin.

Për zgjedhjet e 18 qershorit PS në qarkun e Kukësit, ka kandiduar Mimi Kodhelin, Safet Gjicin, Agron Gecaj dhe Valbona Doçin, ku dy të fundit janë mjek në profesion.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter