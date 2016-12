Kurbin - Plagosja e efektivit, autori kishte qëllim të grabiste automjetin

24 orë pas grabitjes në Kurbin që përfundoi me plagosjen e një efektivi policie dhe të autorit, policia ka dhënë detaje në lidhje me ngjarjen. Sipas bluve 20-vjeçari Aldi Lleshi i cili u bë protagonist i kësaj ngjarje është një përson problematik dhe me preçedent të mëpërshem penal.

Që në moshen 17-vjeçari ai ka qenë arrestuar nga policia për vepren penale plagosje e lehte dhe kanosje. Pas një konflikti të çastit 3 vite më parë 20-vjeçari kishte plagosur me thikë një bashkmoshatar të tij, ndërkohë që nuk dihet nëse është dënuar nga Gjykata për këtë ngjarje.

Nga hetimet e deritanishme të grupit hetimor është bërë e ditur se qëllimi i 20-vjeçarit ka qenë vetëm për ti grabitur automjetin shtetasit me iniciale M.K. Ky i fundit i cili është peshkatar në bregdetin e Patokut mësohet se në momentine ngjarjes ka patur një sasi të vogel parash me vete, ndërkohë që në dëshminë e dhënë para oficerëve të policisë është shprehur se nuk e kishte njohur 20-vjeçarin Lleshaj.

Ndryshe çka u deklarua dje ngjarja sipas policisë nuk ka ndodhur në autostradë pranë Milotit por në qendër të qytetit të Laçit.

Aldi Leshaj i ka dalë para drejtuesit të auomjetit teksa po lëvizte në bulevardin kreyesor dhe nën kërcënimin e armes i ka marrë makinen lukzose dhe është larguar me shpejtësi në drejtim të autostrades. Policia u vu menjëherë në ndjekje të makines së grabitur, por postobllokut të policisë që i kishte zënë pritë për ta ndaluar 20-vjeçari ju përgjigj me të shtëna pistolete. Për pasoje mbeti i plagosur efektivi i policisë së Kurbinit Nikolin Gjergji, ndërkohë vetem 1 orë më vonë forcat RENEA të cilët u përfshinë në operacionin për kapjen e 20-vjeçarit e plagosen këtë të fundit me snajper në këmbë.

Ai po merr ndihme mjekësore në Spitalin e Traumes në Tiranë, ndërkohë që në të njëjten kohë do të përballet dhe me akuzat e ngritura ndaj tij.

/Oranews.tv/

