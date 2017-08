Ngjarja në 2013 - Plagosi një shtetas pas sherrit në lokal, ekstradohet nga Italia 46-vjeçari

Ekstradohet nga Italia një 46-vjeçar nga Ballshi i dënuar për një plagosje në 2013.

Zyra Qëndrore Interpol Tirana ekstradoi nga Milano drejt vendit tonë, shtetasin shqiptar Arjanit Dino.

Ngjarja për të cilën akuzohet 46-vjeçari ka ndodhur me 12 qershor të 2013 në një lokal në Ballsh.

Në ambjentin ku kishte të pranishëm dhe klientë të tjerë, Dino ka plagosur në këmbë me armë zjarri pistoletë shtetasin B.L. pas një konflikti për motive të dobëta.

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier, me Vendimin Penal datë 24.09.2013, e ka dënuar me 4 vjet e 3 muaj burg për kryerjen e veprave penale “Plagosje e lehtë me dashje”, “Prishje e rendit dhe qetëtësisë publike” dhe “Prodhim dhe mbajtje pa leje e armëve luftarake dhe municioneve”.

Si rezultat i bashkëpunimit të Interpol Tirana me Interpol Romën u bë i mundur arrestimi i tij në Itali , duke u finalizuar me ekstradimin e tij drejt vendit tonë.

