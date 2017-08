Shkodër - Plagosën me pistoletë 20 vjeçarin, arrestohen dy vëllezërit

Dy persona kanë përfunduar në pranga, ndërsa një i tretë është shpallur në kërkim në lidhje me plagosjen me armë zjarri të një të riu në lagjen “Tepe” të qytetit të Shkodrës.

Ngjarja ka ndodhur rreth orës 23:00 të mbrëmjes së shkuar, ndërsa protagonistë ishin vëllezërit Avdyl dhe Saimir Lushaj, 25 dhe 27 vjeç, banues në lagjen “10 Korriku” në Shkodër, të cilët janë arrestuar. Policia thotë se ka shpallur në kërkim edhe 20 vjeçarin S.Lushaj.

“Arrestimi i tyre u bë pasi në datë 6 gusht 2017 në vendin e quajtur në hyrje të lagjes “Tepe”, pas një konflikti për motive të dobeta në bashkëpunim me njëri-tjetrin kanë qëlluar me armë zjarri pistoletë, si dhe kanë plagosur lehtë me mjet prerës thikë shtetasin N.L”, sqaron policia.

Në vendngjarje u gjetën e sekuestruan me cilësinë e provës materiale 7 gëzhoja arme zjarri pistoletë dhe prova të tjera biologjike.

Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Shkodër, për veprat penale të “Kanosjes”, “Plagosje e lehtë me dashje”, “Prodhim dhe mbajtje pa leje të armëve luftarake dhe e municionit” dhe “Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve të ftofta, e kryer në bashkëpunim”.

Shkodër, plagoset me armë zjarri gjatë natës 19 vjeçari

/Ora News.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter