Fushë Arrëz - Plagosën kushërinjtë pas konfliktit, arrestohen tre persona

Arrestohen tre shtetasit e shpallur në kërkim për konfliktin e regjistruar në Fushë Arrëz në gusht të këtij viti, ku mbetën të dëmtuar dy persona.

Në pranga kanë rënë Gjovalin Gjinaj 23 vjeç, Fran Gjinaj 23 vjeç dhe Mark Gjinaj 19 vjeç, të tre banues në Fushë Arrëz.

Të arrestuarit në bashkëpunim me njëri-tjetrin, për motive të dobëta, kanë goditur me sende të forta, shtetasit B. Gj. dhe D. Gj. banues në Fushë Arrëz.

Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Pukë me shkresë Nr.88, datë 14.08.2017, ka urdhëruar ndalimin për veprën penale të “Plagosje e lehtë me dashje”, “Dëmtime të tjera me dashje” dhe “Prishje e rendit e qetësisë publike” të kryera në bashkëpunim parashikuar.

/Oranews.tv/

