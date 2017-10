Fier - Plagos me thikë nipin 14 vjeçar pas konfliktit, arrestohet

Një 43 vjeçar banues në fshatin Zharrëz në Patos është vënë në prangat e policisë së Fierit për plagosjen e nipit të tij.

Blutë bëjnë me dije se “Gentjan Asllani, për motive të dobëta, ka qëlluar me thikë në sup nipin e tij 14 vjeçar i cili pasi mori mjekim në spital u largua për në banesën e tij”.

Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë për veprën penale “Dhunë në familje”.

/Oranews.tv/

