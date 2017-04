REPORTAZH / Peza, së shpejti me status ligjor “Park Natyror Rajonal”

Tirana, nuk është vetëm qyteti i smogut dhe i betonit, por edhe qyteti i mundësive të pafundme për këdo që ka interes që të shohë nga afër gjithçka çfarë natyra i ka falur.

Atraksionet e ndryshme e bëjnë atë akoma më të veçantë, ndonëse dora e njeriut ka dëmtuar shumë vlera të rralla, për të cilat duhen dekada të tëra punë për rikthimin në gjendjen e mëparshme.

Peza, një zonë mjaft e bukur dhe me shumë mundësi gjendet jo më larg se 15 kilometra larg Tiranës dhe tre vite më parë njohu edhe rikonstruksionin e aksit rrugor që e lidh këtë zonë me kryeqytetin.

Teksa hyn në këtë fshat, qetësia dhe aroma e luleve është impakti i parë me të cilin përballesh, duke ndjerë oksigjenin që të mbush mushkëritë, ndryshe nga smogu i përditshëm i kryeqytetit me gati 1 milionë banorë.

Për një vizitor që nuk e ka parë kurrë më parë këtë zonë, fillimisht “takohesh” me Lapidarin në hyrje të rrugës dhe më pas me Parkun Memorial, punimet për të cilin filluan më 15 Janar 1977 dhe përfunduan në qershor 1977, duke realizuar sistemimin, drenazhimin, kanalizimin, pusetat, shtresat, ndërtimin e vendosjen e varreve, rrugë, sheshe, shkallë, murembajtës, ndërtimin e urës dhe sistemimin e përroit, si dhe mbjelljen e bimësisë për gjelbërimin brenda dhe jashtë rrethimit të varrezave.

Në varrezat e Dëshmorëve të Pezës prehen 145 dëshmorë të rënë gjatë luftës nacionalçlirimtare të fshatrave përreth. Monumenti “Lavdi dëshmorëve të Pezës heroike” është realizuar në vitin 1977.

Por, pavarësisht afërsisë nga qyteti i Tiranës, Peza nuk ofron ndonjë paketë integrale turistike, përveç atraksioneve historike të saj. Kjo nuk sjell ndonjë zhvillim të rëndësishëm për zonën, dhe nga ana tjetër nuk përbën ndonjë destinacion të dëshiruar për vizitorët që janë të apasionuar pas natyrës, arkeologjisë, sporteve ujore, hipizmit, shëtitjeve në natyrë etj.

Në Pezë, në një territor shumë të vogël mund të gjesh: Kështjella antike, monumente historike, arkitekturë tradicionale, monumente natyrore, lloje të rralla të florës dhe faunës, liqene, peizazhe tipik rurale, ferma bujqësore e blegtorale dhe rraca të rralla të blegtorisë.

Banorët e Pezës shquhen për traditat dhe vlerat e karakterit të tyre: njerëz shumë bujarë dhe mikpritës. Banorët, janë ata që më së shumti janë mundurar që në vite të tërheqin drejt zonës turistë, për të cilët thonë se Peza nuk ofron vetëm histori. Ata shtojnë se fundjava shënon numrin më të madh të turistëve, që vijnë nga Tirana e qytete të tjera, por edhe nga vende të ndryshme.

Shumica e banorëve merren me bujqësi e me ferma, pasi nuk kanë mundësi të tjera punësimi. Madje edhe për produktet e tyre kanë vështirësi për t`i shitur, pasi nuk gjejnë treg. Nuk e kanë ndjerë dorën e shtetit për subvencione apo kredi bujqësore, gjithçka që kanë mbjellë, pemë frutore, sera, vreshta e etj., e kanë ngritur vetë.

Ata kërkojnë edhe mbështetje konkrete nga institucionet, pasi prodhimi i importit e dëmton prodhimin vendas.

Prodhimet blegtorale dhe nëproduktet e tyre janë një tjetër “armë” e fortë e banorëve të zonës, të cilët mbarështojnë tufa bagëtish, mishi i të cilave mbetet shumë i pëlqyeshëm nga vizitorët, duke qenë edhe racë autoktone.

Një tjetër atraksion për zhvillimin e turizmit në këtë zonë është edhe peshkimi, ku shumë të apasionuar pas peshkimit kanë mundësi të gjuajnë peshk në dy rezervuarët e zonës, në të cilët kultivohen lloje të ndryshme peshqish.

Për të ruajtur faunën, banorët e zonës kanë marrë një vendim: që të mos përdorin mënyra shfarosëse si rrymë elektrike, dinamiti po edhe rrjeta, por vetëm përdorimin e kallamit për kapjen e peshkut që rritet në rezervuar.

Miqte e kuajve

Teksa futesh akoma më thellë në Pezë, përpara syve të shfaqet një tufë kuajsh të cilët kullosin në lëndinë. Sipas ekspertëve që merren me mbarështimin e tyre, këta kuaj janë me origjinë arabe dhe turistë të shumtë preferojnë kalërimin nëpër zonë.

Kreu i fondacionit “Miqtë e kuajve”, Arian Rugji thotë se kjo rracë është e veçantë dhe kërkohet që ajo të ketë një status të veçantë mbrojtës.

Ariani thotë se pozicioni gjeografik ofron mundësi të pafundme, ndaj dhe mbështetja e institucioneve duhet të jetë akoma më e madhe, pasi ende është në kushtet e mbijetesës sporti i kalërimit.

Historia

Duke u ndalur tek historia, detaji që e bëri të njohur Pezën për të gjithë, në qendër të fshatit është edhe muzeumi i rikonstruktuar viteve të fundit, aty ku gjen një mori dokumentesh dhe fotografish të cilat flasin për historinë e luftën Antifashiste, Nacional Çlirimtare.

Në këtë fshat është mbajtur konferenca e parë Nacional Çlirimtare në Europë, që u mbajt në 16 shtator 1942, çka përbën edhe kuriozitetin më të madh të turistëve.

Ky muze qëndron i hapur gjatë gjithë kohës dhe ofron fakte historike që janë ruajtur ndër dekada, edhe në arkiva të dnryshme brenda e jashtë vendit.

Parku Natyror Rajonal

Për ti dhënë një hov zhvillimi Pezës, shumë shpejt pritet që kësaj zone t’i jepet statusi Park Natyror Rajonal.

Ekspertët e fushës thonë se, ky park i kategorisë së 4-t, do jetë pjesë e rrjetit të zonave të mbrojtura, dhe se iniciativa është ndërmarë nga organizata Iliria, në kuadër të projektit ACHIEVE (Açìv)- “Shoqëria Civile për një mjedis europian” i financuar nga Bashkimi Europian dhe mundësohet nga Qendra Rajonale e Mjedisit, REC në Shqipëri.

Projekti, “Mbrojtja e natyrës përmes menaxhimit të Qëndrueshëm të Parqeve Natyrorë Rajonalë” po zbatohet përmes bashkëpunimit me Bashkinë e Tiranës, komunitetin e zonës, Agjensinë e Parqeve dhe Rekreacionit dhe Njësinë Administrative Pezë.

Ekspertët e Agjensisë së Parqeve dhe Rekreacionit në Bashkinë e Tiranës, projekti konsiston në: Inventarizimin e vlerave të parkut, Njohjen dhe promovimin e tyre, Hartografimin e tij, Konsultimin me grupet e interesit lidhur me zonën që do të shpallet si park natyror rajonal si dhe zbatimin e hapave të nevojshëm për dhënien e statusit ligjor: Park natyror rajonal.

Aktualisht, kryeqyteti ofron edhe disa parqe të tjera, të cilat mund të vizitohen nga turistët vendas e të huaj.

Ndër to, janë: Parku i madh i liqenit, parku zoologjik, parku botanik, parku rinia, ai i Dajtit, i liqenit në Kashar, në Farkë etj. Ndërkohë, mbeten projekt disa parqe, si ai i Pezës, Vaqarrit, Mëzezit, Petrelës, Pëllumbasit, Besimit, Observatori Panoramik i Saukut. Ndërsa në ndërtim janë:parku qendror i Tiranës dhe Olimpiku.

