Shqetesimi - Përshkallëzimi i ngërçit frenon turistët

Zgjatja apo pëshkallëzimi i krizës politike në vend do ti bënte dëm turizimit në Shqipëri për vitin 2017. Kështu shprehet, Rexhep Kasmi, anëtari i Bordit të Shoqatës së Tur-Operatorëve Tursitikë, Rexhep Kasmi.

Ndërsa shtyrja e datës së zgjedhjeve si rrjedhim edhe fushatës elektorale sipas Kasmit vjen si mundësi përfitimi për nisjen e sezonit turistik duke qenë se tur operatorët kërkuan nga presidenti që zgjedhjet të mos mbaheshin në kohën e sezonit turistik.

Rexhep Kasmi: “Historia ka treguar se zgjedhjet herë pas here tek ne shoqërohen me tensione. Nëse do të kishte skena dhune, do të ishte vënia kryq e gjithë aktivitetit turistik

Një numër i konsiderueshëm turistësh që vizitojnë Shqipërinë vjen përmes tureve të organizuara nga agjensitë e shteteve fqinje si Mali i Zi, Maqedoni apo edhe Kroaci. Kasmi thotë se prezantimi i Shqipërisë tek këta turistë nga këto agjensi është i gabuar.

Pritshmëritë për fluksin e turistëve vlerësohet se do të jetë i lartë për vitin 2017. Por stabiliteti politik vlerësohet si faktor me ndjeshmëri të lartë për zhvillimin e turizmin dhe thithjes së turistëve.

