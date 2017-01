Tirane - 21 Janari, protestuesit e AK hedhin tymuese drejt kryeministrisë

Protesta e Aleancës Kuq e Zi, e thirrur për të kërkuar drejtësi për vitktimat e 21 janarit, përfundoi në përljeshje me policinë. Kryetari Kreshnik Spahiu, shpalli lëvizjen “Rama Ra”, ndërsa tha se do të kulmoi me 2 mars me ngritjen e cadrave para kuvendit për tu shnëdrruar në revolucion

Protesta e Aleancës Kuq e Zi, e thirrur për të kërkuar drejtësi për të viktimat e 21 janarit, degjeneroi në përplasje fizike me policinë.

Tensonimi i situatës erdhi për shkak se protestuesit hodhën flakadanë dhe tymuese në drejtim të kryeministrisë dhe tentuan për tu futur në perimetrin e godinës.

Edhe vete kryetari i Alencës Kuq e Zi Kreshnik Spahiu, o konfrontua me uniformat blu.

Spahiu më tha se kryemisnitri Edi Rama, kërkon të blej me para gjakun e protestuesve të cilët u vranë për ta sjellë në pushtet

Kreshnik Spahiu: “Nëse ti nuk gjen drejtësinë, fajtorët dhe vrasësit të jesh i bindur që kryengritja do të jetë legjitime ndaj teje që sot je fshehur. Bëre ujë gjakun e 4 dëshmorëve që dhanë jetën për të të sjellë ty në pushtet”

Spahiu, lajmëroi nisjen e një vale protestash nën moton “Rama Ra”, të cilat sipas tij do të kulmojnë më 2 mars me vendosjen e çadrave para kuvendit.

Kreshnik Spahiu: “Nëse deri më 2 mars nuk vendos drejtësi jo për ata 4 familjarë, por për të gjithë Shqipërinë dhe nuk largon kriminelët, më 2 mars do jemi atje, këtë herë jo me fishekzjarre por ndryshe”

Situate e tensionuar para kryeministrisë vijoj për disa minuta, ndërsa policia shoqëroi disa protestues.

Pretestuesit e Alencës Kuq e zi u zhvendosen para drejtorisë së policisë për të kërkuar lirimin e protestuesve.

/Oranews.tv/

