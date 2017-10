Aksident në Maliq - Përplasi me Benz traktorin bujqësor duke plagosur drejtuesin, arrestohet

Policia e Korçës ka vënë në pranga një 47-vjeçar për aksidentimin e një personi.

Miri Terolli, 47 vjeç, banues në Zvezdë u arrestua pasi gjatë ditës së sotme, në aksin rrugor Korçë-Pogradec, në fshatin Sovjan, duke drejtuar mjetin tip “Mercedes-Benz” me targa AA384OR, është perfshirë në një aksident me mjetin tip traktor bujqësor pa targa, me drejtues shtetasin S.M, 70 vjeç, banues në Sovjan.

Si pasojë e aksidentit ka marrë dëmtime 70 vjeçari, i cili ndodhet në Spitalin e Korçës nën kujdesin intensiv të mjekëve.

Materialet i kaluan Prokurorisë të Rrethit Gjyqësor Korçë, për vëprën penale “Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor”.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter