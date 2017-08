Aksident - Përplasen dy makina, plagoset një 30-vjeçare në Elbasan

Një 30-vjeçar ka mbetur e plagosur si pasojë e një aksidenti automobilistik. Ngjarja ka ndodhur pasditen e së mërkurës në aksin rrugor Elbasan-Librazhd në afërsi të një karburanti.

Policia sqaron se: Mjeti me targa AA 975 GZ drejtuar nga shtetasi A.L., 42 vjeç banues në Tiranë është përplasur me mjetin tip “Honda” me targa EEP 4246 drejtuar nga shtetasi F.Gj banues në fshatin Mollas Elbasan.

Si pasojë është aksidentuar pasagjerja e mjetit tip “Honda” , shtetasja B.Gj., 30 vjeçe banuese në fshatin Mollas.

Policia ndodhet në vendngjarje dhe po kryen veprimet hetimore dhe proçeduriale.

/Oranews.tv/

