Aksident - Përplasen dy makina në Korçë, një i plagosur rëndë

Një person është plagosur në një aksident automobilistik në Korçë pasditen e të mërkurës. Ngjarja ka ndodhur në hyrje të rrugës Korçë-Ersekë pranë fshatit Dvoran ku dy automjete u përplasën.

Policia sqaron se: Mjeti tip “Jeep” me targë AA 774 OK që i përket firmës TAP dhe nje mjet tip “Volksëagen” me targë AA 302 JV janë përplasur. Për pasojë është dëmtuar drejtuesi i mjetit tip “Volksëagen” shtetasi B.B, rreth 29 vjeç, nga Durrësi, i cili është transportuar në Spitalin e Korçës për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore, ku aktualisht ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore.

Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të aksidentit.

